EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Водородный грузовик проехал более 1000 км без заправки

Водородный грузовик
Водородный грузовик Авторское право AFP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

В два бака машины входит 80 л жидкого водорода

РЕКЛАМА

Немецкая корпорация «Даймлер» заявила об успешном этапе испытаний грузовика на водородном двигателе. 40-тонный автопоезд на одной заправке преодолел по немецким дорогам более тысячи километров за два дня. Инженеры «Даймлера» утверждают, что это рекорд.

Одна заправка на этой фуре — 80 литров жидкого водорода. Хранить его приходится при температуре –253 градуса. Создатели сиcтемы утверждают, что принудительное охлаждение не нужно благодаря серьёзной теплоизоляции баков.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В ФРГ прекратили работу последние АЭС: сторонники и противники ядерной энергетики вышли на улицы

Германия в субботу остановит последние АЭС

ЕС намерен сохранить позиции лидера в сфере чистой энергетики

Возобновляемые источники энергии Грузовики Водород