Водородный грузовик проехал более 1000 км без заправки

By Euronews

В два бака машины входит 80 л жидкого водорода

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Немецкая корпорация «Даймлер» заявила об успешном этапе испытаний грузовика на водородном двигателе. 40-тонный автопоезд на одной заправке преодолел по немецким дорогам более тысячи километров за два дня. Инженеры «Даймлера» утверждают, что это рекорд.

Одна заправка на этой фуре — 80 литров жидкого водорода. Хранить его приходится при температуре –253 градуса. Создатели сиcтемы утверждают, что принудительное охлаждение не нужно благодаря серьёзной теплоизоляции баков.