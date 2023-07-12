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Саммит НАТО: Киев получит приглашение, когда выполнит "все условия"

По словам Зеленского, в Украине понимают, что страна не может присоединиться к альянсу, пока продолжается война.
По словам Зеленского, в Украине понимают, что страна не может присоединиться к альянсу, пока продолжается война. Авторское право Pavel Golovkin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Владимир Зеленский попросил назвать конкретные условия. Украина пока получила обещания новых поставок оружия для борьбы с вторжением РФ, а также гарантии безопасности в долгосрочной перспективе.

Ключевой саммит НАТО в Литве завершился без предоставления Украине временных рамок для вступления в альянс, но в военном блоке заявляют о своей приверженности этой идее. 

В последний день встречи прорывов не было, но Украина получила обещания новых поставок оружия для борьбы с вторжением РФ, а также гарантии безопасности в долгосрочной перспективе.

На полях саммита страны G7 приняли соответствующее заявление.

"Украина сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо. Союзники подтвердили, что Украина станет членом альянса и согласились отменить требование о выполнении плана действий по членству. Это упростит путь Украины в НАТО, в этом процессе будет один этап вместо двух. Мы направим приглашение Украине, когда союзники решат, что условия выполнены", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. 

Президент Украины Владимир Зеленский попросил определиться с конкретными условиями вступления в альянс и выразил надежду, что совет НАТО-Украина станет инструментом интеграции, а не только партнерства. По словам Зеленского, в Украине понимают, что страна не может присоединиться к альянсу пока продолжается война. 

"Я не изменил свою точку зрения. Самое главное, чтобы мы в равной степени понимали условия того когда и как Украина станет членом НАТО.  Может кто-то сообщает не все подробности, но тем не мене для меня было очень важно, что есть недвусмысленный факт —  Украина будет в НАТО, что никто не будет торговать членством НАТО, что это будет реальное политическое решение основанное на ситуации безопасности в Украине",  — заявил Владимир Зеленский. 

Внимание саммита было сосредоточено также на заявке Швеции, которой Турция дала зеленый свет после вето. 

Вместе с тем президент Турции  Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что документ не может быть направлен на ратификацию в турецкий парламент до октября.

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