Саммит НАТО: Киев получит приглашение, когда выполнит "все условия"

Euronews

Владимир Зеленский попросил назвать конкретные условия. Украина пока получила обещания новых поставок оружия для борьбы с вторжением РФ, а также гарантии безопасности в долгосрочной перспективе.

Ключевой саммит НАТО в Литве завершился без предоставления Украине временных рамок для вступления в альянс, но в военном блоке заявляют о своей приверженности этой идее.

В последний день встречи прорывов не было, но Украина получила обещания новых поставок оружия для борьбы с вторжением РФ, а также гарантии безопасности в долгосрочной перспективе.

На полях саммита страны G7 приняли соответствующее заявление.

"Украина сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо. Союзники подтвердили, что Украина станет членом альянса и согласились отменить требование о выполнении плана действий по членству. Это упростит путь Украины в НАТО, в этом процессе будет один этап вместо двух. Мы направим приглашение Украине, когда союзники решат, что условия выполнены", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил определиться с конкретными условиями вступления в альянс и выразил надежду, что совет НАТО-Украина станет инструментом интеграции, а не только партнерства. По словам Зеленского, в Украине понимают, что страна не может присоединиться к альянсу пока продолжается война.

"Я не изменил свою точку зрения. Самое главное, чтобы мы в равной степени понимали условия того когда и как Украина станет членом НАТО. Может кто-то сообщает не все подробности, но тем не мене для меня было очень важно, что есть недвусмысленный факт — Украина будет в НАТО, что никто не будет торговать членством НАТО, что это будет реальное политическое решение основанное на ситуации безопасности в Украине", — заявил Владимир Зеленский.

Внимание саммита было сосредоточено также на заявке Швеции, которой Турция дала зеленый свет после вето.

Вместе с тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что документ не может быть направлен на ратификацию в турецкий парламент до октября.