Португальцы - против роста стоимости жизни

Тысячи людей вышли на улицы Лиссабона, требуя от правительства принять срочные меры по обузданию роста стоимости жизни.

Акцию под названием Vida Justa (Справедливая жизнь) организовали в том числе левая партия Left Bloc и Национальная федерация учителей (FENPROF). Собравшиеся призвали кабинет министров разработать чрезвычайный план действий, чтобы остановить ежемесячную инфляцию, выселение должников, оказавшихся неспособными платить за жильё, и положить конец сокращению зарплат.