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Португальцы - против роста стоимости жизни

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 Euronews
Участники протестов против роста стоимости жизни в Лиссабоне, февраль 2023 г.
Участники протестов против роста стоимости жизни в Лиссабоне, февраль 2023 г.   -  Авторское право  Armando Franca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Тысячи людей вышли на улицы Лиссабона, требуя от правительства принять срочные меры по обузданию роста стоимости жизни.

Акцию под названием Vida Justa (Справедливая жизнь) организовали в том числе левая партия Left Bloc и Национальная федерация учителей (FENPROF). Собравшиеся призвали кабинет министров разработать чрезвычайный план действий, чтобы остановить ежемесячную инфляцию, выселение должников, оказавшихся неспособными платить за жильё, и положить конец сокращению зарплат.