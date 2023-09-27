25 лет Google: можно ли взять "гиганта" под контроль?

Google отмечает 25-летний юбилей, среди обвинений в доминировании и угрозы новых антимонопольных ограничений.

За четверть века своего существования Google сумела закрепиться как одна из самых влиятельных интернет-корпораций. Её поисковая система удерживает неоспоримое первое место, это самый посещаемый сайт в мире. Её операционная система Android используется на самом большом количестве устройств.

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Google-зависимость не только от поиска Google, но даже от Google Maps. Мы отдали наши мозги на аутсорсинг. Знаете, я до сих пор удивляюсь, что ещё не упал с обрыва, потому что я слепо следую Google Maps, куда бы они меня ни вели. Хавьер Эспиноза европейский журналист Financial Times

Это первенство не остаётся незамеченным, а политика доминирования вызывает вопросы у антимонопольных служб. Впрочем их попытки взять интернет-гиганта под контроль увязают в бюрократических процедурах, – сетует Хавьер Эспиноза:

«...Есть те, кто говорит, что антимонопольное законодательство в целом вступило в игру слишком поздно и принесло слишком мало пользы, что для таких компаний, как Google, будет полезно переждать, затянуть процесс так, чтобы это привело в глухой тупик, как однажды выразился глава одной компании. И это лишь часть истории о том, как получают выгоду такие компании, как Google».

Очередная попытка сдержать влияние гигантов Big Tech в ЕС – это Digital Markets Act. Как минимум он должен существенно урезать возможности компаний продвигать собственные сервисы на своих платформах, – объясняет Эспиноза. Но как эти ограничения будут работать в реальности и будут ли – покажет только время.

Пока что, по словам журналиста, жаловаться на WhatsApp и его корпоративную политику пользователи приходят в те же чаты WhatsApp, а потребительский выбор определяет, как выясняется, многое.