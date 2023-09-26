Европейские лидеры простились с Джорджо Наполитано

By Euronews

Наполитано скончался в пятницу на 99-м году жизни

Лидеры Франции, Германии и других европейских стран присутствовали на государственных похоронах бывшего президента Италии Джорджо Наполитано. Он скончался в пятницу на 99-м году жизни.

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Наполитано был главой государства с 2006 по 2015 год, причём оказался первым в итальянской истории президентом, которого переизбрали на второй срок.

Джорджа Орланди, Euronews:

«Будучи главой государства, Джорджо Наполитано помог Италии пережить один из самых тяжёлых политических кризисов, с которыми страна когда-либо сталкивалась: крах последнего правительства Сильвио Берлускони на пике долгового кризиса в 2011 году. Он помог стране избежать экономического дефолта. Нынешний президент Серджо Маттарелла напомнил о его европейских обязательствах, ведь Джорджо Наполитано проработал несколько лет, прежде чем стать президентом, и заявил — цитата — что он вёл важную битву за социальное развитие, прогресс и мир как в Италии, так и в ЕС. В Брюсселе вчера были приспущены флаги ЕС и Италии. Учитывая тот факт, что Джорджо Наполитано был сторонником ЕС и, несмотря на недавние разногласия между государствами по ряду вопросов, включая миграцию, на его похоронах присутствовали несколько лидеров ЕС, включая президента Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Штайнмайера».