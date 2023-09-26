Гэтвик отменяет десятки рейсов из-за нехватки диспетчеров

By Euronews

Лондонский аэропорт Гэтвик отменяет более 160 рейсов в период между вторником и воскресеньем в связи с резкой нехваткой диспетчеров. 30% диспетчеров в настоящее время отсутствуют "по различным медицинским причинам, включая Covid", уточнили в NATS.

Лондонский аэропорт Гэтвик отменяет более 160 рейсов в период между вторником и воскресеньем в связи с резкой нехваткой диспетчеров. Решение было принято по согласованию с NATS - британским органом управления воздушным движением.

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Ежедневное ограничение рейсов до 800 "позволит избежать отмен и задержек в последнюю минуту", пока NATS решает проблемы, связанные с больничными листами и нехваткой персонала", - говорится в сообщении. 30% диспетчеров в настоящее время отсутствуют "по различным медицинским причинам, включая Covid", уточнили в NATS. Наибольшее число отменённых рейсов (33 вылета) придётся на пятницу 29 сентября, пояснил Стюарт Уингейт, исполнительный директор аэропорта.

Трудности в работе британской службы управления воздушным движением возникли после гигантского сбоя в конце августа, который привел к отмене почти 2 тысяч рейсов в течение двух дней и многочисленным задержкам.

Несмотря на то, что в прошлом году все ограничения по COVID-19 в Великобритании были сняты, людям, у которых обнаружен коронавирус, рекомендуют воздержаться от работы.