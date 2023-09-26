Работа в Европе: в каких странах больше всего вакансий?

Несмотря на снижение доли вакантных рабочих мест, в Европе сохраняется дефицит квалифицированных сотрудников.

Европейский рынок труда восстанавливается — или, по крайней мере, демонстрирует признаки восстановления — после пандемии COVID, но все еще далек от удовлетворения всех потребностей населения.

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Последние статистические данные свидетельствуют о сокращении числа вакантных мест на рынке труда, особенно во втором квартале.

Так доля вакантных должностей снизилась с 2,8% в первом квартале до 2,7%.

За тот же период уровень занятости населения в возрасте 20-64 лет составил 75,4%, что на 0,1 п.п. больше.

Однако это уступает более общей тенденции: в долгосрочной перспективе доля незакрытых вакансий в ЕС продолжает ежегодно увеличиваться, не обеспечивая соответствия между предложением и спросом.

Количество незакрытых вакансий в ЕС продолжает расти с 2020 года, когда в связи с пандемией многие люди были уволены или сокращены в целях снижения расходов.

Несмотря на рост уровня занятости во втором квартале, в опубликованном ранее докладе Еврокомиссии говорится о нехватке рабочей силы и дефиците квалифицированных кадров.

Создание новых рабочих мест и необходимость замены работников, выходящих на пенсию, вызывают "дефицит", который и отражается в статистике, говорится в документе.

В Брюсселе считают, что этот дефицит, скорее всего, усилится, поскольку прогнозируется сокращение численности населения трудоспособного возраста с 265 млн человек в 2022 году до 258 млн человек к 2030 году.

В какой стране больше всего вакансий?

Среди стран-членов ЕС, данные по которым были предоставлены Евростатом, больше всего незакрытых вакансий в Нидерландах: 4,7% от общего числа рабочих мест всё еще нуждаются в заполнении.

В Болгарии и Румынии, напротив, доля вакансий в том же квартале составила всего 0,8%.

Среди вакансий, размещенных в интернете в том же периоде, наибольшим спросом пользовались разработчики программного обеспечения и продавцы-консультанты.

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Значительное число вакансий было также в сфере рекламы, маркетинга и производства, а также в инженерных и научно-исследовательских работах.

Вакансии не заполняются из-за дефицита рабочей силы?

По сравнению с показателями второго квартала 2021 и 2022 годов, цифры этого года находятся в промежуточном положении.

Во втором квартале 2021 года, сразу после открытия крупных рынков, уровень вакансий в ЕС составлял 2,2%. Во втором квартале 2022 года он достиг 3% и с тех пор начал снижаться.

Статистика по странам свидетельствует о том, что европейским работодателям сложно найти сотрудников на вакансии, где требуется высокая квалификация.

По данным Евростата, похожие трудности испытывают более 75% компаний в ЕС, что сдерживает экономический рост.

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С этим пытаются бороться: так новый иммиграционный закон, принятый правительством Германии в августе, направлен на привлечение квалифицированных работников из государств, не входящих в ЕС. А правительство Дании ввело трехлетнюю визу для иностранных студентов, желающих работать после окончания учебы.

С другой стороны, около 27,5 млн европейцев заявили, что они либо безработные, либо работают неполный день.

Таким образом, чуть более чем каждый восьмой житель ЕС подвержен "провисанию" рынка труда, определяемому как "разница между желаемым количеством работы и имеющимся количеством оплачиваемой работы".

Уровень безработицы в ЕС снижается с 2020 года, что, согласно отчету Евростата, вызвано "не ростом безработицы, а увеличением числа людей, которые могут работать, но не ищут трудоустройства".