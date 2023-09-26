Трагедия на Дунае: украинский капитан круизного теплохода приговорен к 5 годам тюрьмы

By Euronews

В результате столкновения пассажирского катера и круизного лайнера на Дунае в 2019 году погибли 27 человек, большинство из них туристы из Южной Кореи

Капитана круизного теплохода "Викинг Сигюн" признали виновным в столкновении с пассажирским катером в Будапеште и приговорили к 5 годам тюрьмы.

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Трагедия произошла 29 мая 2019 года на Дунае под мостом Маргит.

Пассажирский прогулочный катер затонул после того, как в него сзади врезался круизный лайнер под управлением 68-летнего украинца Юрия Чаплинского.

Жертвами стали 25 туристов из Южной Кореи и два венгерских члена экипажа. Тело еще одного человека так и не было найдено.

Семерых пассажиров удалось спасти, несмотря на то, что катер ушел под воду за считанные секунды.

Капитан Викинга был признан виновным в халатности, приведшей к массовой катастрофе со смертельным исходом.

С момента трагедии Чаплинский находился под стражей, в том числе под домашним арестом в Венгрии с 2020 года. Часть уже отбытого им срока будет засчитана в его пятилетний приговор.

В своем последнем заявлении перед оглашением приговора во вторник Чаплинки назвал столкновение "ужасной трагедией" и сказал, что гибель "стольких невинных жертв" не дает ему спать по ночам.

На оглашении приговора присутствовали три сотрудника посольства Южной Кореи в Будапеште, никто из членов семей погибших на заседание не приехал.