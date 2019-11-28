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Венгрия

9 лет тюрьмы за аварию на Дунае: прокуратура предложила "сделку"

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  Андрей Позняков 
9 лет тюрьмы за аварию на Дунае: прокуратура предложила "сделку"
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Венгерская прокуратура просит приговорить к 9 годам заключения капитана круизного теплохода «Викинг», который в мае этого года столкнулся с прогулочным катером в центре Будапешта. Эту аварию называют крупнейшей на Дунае с середины прошлого века. Её жертвами стали 28 человек, большинство из них — туристы из Южной Кореи.

64-летнего капитана, гражданина Украины, обвиняют по статьям о нарушении правил судоходства, а также об оставлении в опасности. Наказание в виде девяти лет тюрьмы, по мнению прокуратуры, должно быть назначено ему в случае полного признания вины и согласия на особый, ускоренный порядок судебного разбирательства.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. По словам адвоката Габора Эло, на допросах он настаивал на том, что ничего не нарушал.

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