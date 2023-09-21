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Без иностранцев не обойтись: Венгрия привлекает рабочую силу из Азии

Без иностранцев не обойтись: Венгрия привлекает рабочую силу из Азии
Авторское право euronews
By Valérie Gauriat
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Венгрия, где сильны антииммигрантские настроения, вынуждена открыть двери для гастарбайтеров. В стране - дефицит рабочей силы, а ожившая после пандемии экономика не может ждать.

Виктор Орбан известен как один из европейских лидеров с самой жесткой позицией в отношении мигрантов. Однако на фоне нехватки местной рабочей силы и в связи с новыми промышленными проектами венгерский премьер-министр открывает двери  для граждан других государств, привлекая гастарбайтеров. Парадокс, который исследуют наши корреспонденты Валери Горья и Золтан Шипошедь в очередном выпуске программы "Очевидец".

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"Вся зарплата на руках"

Среди рабочих, покидающих завод, который решил не  показывать свою вывеску, камеру, нас приветствует группа жизнерадостных женщин. Они недавно приехали с Филиппин, заключив двухлетний контракт. Мы следуем за ними в один из домиков, предоставленных  работодателем - венгерской рекрутинговой компанией, которая, помимо жилья, обеспечивает девушек питанием.

"Это очень хорошее место, здесь есть все удобства, - говорит Монетт, живущая здесь с мая прошлого года,. - Здорово, что вся зарплата остается на руках".

 На вопрос об отношении местного населения, она отвечает без колебаний: "Мы не видели  никакой дискриминации, люди здесь теплые и дружелюбные, мы чувствуем себя в Венгрии желанными гостями, как дома!"

Весной прошлого года Виктор Орбан заявил, что в ближайшие годы в стране следует создать полмиллиона новых рабочих мест, признав необходимость привлечения иностранцев. По оценкам, 700 тысяч  венгров покинули родину, обосновавшись за границей, в основном в Западной Европе.

Работать некому?

"В связи с растущей активностью инвесторов венгерские компании все чаще ищут рабочую силу за рубежом", -  признает Акош Яни,  директор  рекрутинговой компании, которая ежемесячно нанимает сотни работников за границей, в основном в Азии.

Эта тенденция беспокоит главу Венгерской федерации работников химической промышленности. "Заработная плата у венгерских рабочих и рабочих из третьих стран одинакова, - говорит  он. - Вот только приезжим компания оплачивает еще и жилье, и тут венгры проигрывают".

Эта тема остра для сегодняшней Венгрии, где готов закон, упрощающий въезд гастарбайтеров в страну. На карту поставлены важные промышленные проекты, особенно в секторе электрических батарей. 

В городе Гёд корейский гигант Samsung построил огромный завод по производству аккумуляторов. Компания не ответила на наш запрос об интервью. Зато своим мнением поделились местные жители. "Основные проблемы - это шум и воздействие на окружающую среду, - говорит жительница близлежащего к заводу микрорайона. - Они превратили один из домов в общежитие для гастарбайтеров. Те кричат, плюют на улице. Их культура несовместима с нашей средой обитания".

Иная атмосфера в городе Киштелек. Там мы посетили один из заводов итальянского кабельного гиганта Prysmian. Наш собеседник, Фирман - один из  60 индонезийских рабочих, нанятых сюда ввиду нехватки рук.

"Работа нелегкая, но в целом мне нравится,  все мне помогают, -  говорит Фирман.  - Здесь поддерживают наше профессиональное развитие и предлагают курсы венгерского языка. Еще я узнаю много нового о лидерстве. Думаю, у меня много возможностей".

Фирман быстр завоевали уважение венгерских коллег. "Мы волновались, но через несколько дней изменили свое мнение, - рассказывает один из старожилов предприятия. -  Я проработал на  фабрике 40 лет, и он (Фирман)  тоже столько проработает!"

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"Я думаю, что за этой моделью - будущее, - заключает Тьаго Фонтела Кампело, менеджер по персоналу  венгерского завода Prysmian. - Мы планируем распространить этот опыт на всю Европу. Мы наблюдаем подобное сотрудничество на все большем числе площадок".

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