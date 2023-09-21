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Протесты против обязательного полового воспитания в школах

Акция протеста в Брюсселе против обязательного введения программы полового воспитания в школах Бельгии.
Акция протеста в Брюсселе против обязательного введения программы полового воспитания в школах Бельгии. Авторское право ERIC LALMAND/AFP
By Кнарик Хачатрян
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Программа Evras - сексуальное образование для детей 11–12 и 15–16 лет. Она существует много лет, но её обязательрое введение в школах Бельгии вызвало протесты.

Около 1500 человек провели в среду демонстрацию против введения нового обязательного курса полового воспитания в Брюсселе. Спорная программа Evras призвана предоставить учащимся в возрасте 11–12 и 15–26 лет сексуальное образование и образование в области взаимоотношений. 

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Хотя EVRAS существует уже много лет, до сих пор она не была обязательной. Но когда Министерство образования королевства объявило, что программа станет обязательной, это решение встретило сильную оппозицию со стороны практикующих католиков и мусульман.

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