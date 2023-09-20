Маттарелла и Штайнмайер обсудили проблемы миграции

Президенты Германии и Италии обсудили проблемы нелегальной иммиграции в ходе переговоров на Сицилии и нашли точки соприкосновения

Нелегальная иммиграция — одна из главных тем состоявшихся в Сиракузах переговоров между президентами Италии и Германии. Серджо Маттарелла и Франк Вальтер Штайнмайер, приехавшие в этот сицилийский городок на церемонию награждения, поделились обеспокоенностью в связи с трудноразрешимой проблемой, которой необходимо заниматься на европейском уровне.

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Джорджа Орланди, Euronews:

"Несмотря на разногласия по вопросу миграции в последние несколько дней, Италия и Германия имеют одну общую черту. По словам президента Штайнмайера, на самом деле Италия и Германия сталкиваются с трудностями в приёме большего количества мигрантов. Обе страны находятся на пределе своих возможностей.

Именно об этом президент Германии рассказал итальянской газете Il Corriere della Sera в интервью, опубликованном накануне его трёхдневного визита в Италию.

Не так давно Германия приостановила добровольный приём мигрантов из Италии. Однако за последние несколько дней ситуация изменилась, когда Германия возобновила соглашение между двумя странами.

В 2023 году Германия получила 162 000 запросов о предоставлении убежища и является страной ЕС, которая приняла наибольшее по сравнению с другими число мигрантов, прибывающих на итальянские берега, по сравнению с другими странами ЕС в рамках добровольного соглашения о солидарности.

По словам Штайнмайера, сила двусторонних отношений между Италией и Германией не будет подорвана нынешним кризисом. Проблема заключается в том, чтобы добровольное соглашение превратилось в постоянный механизм перераспределения, требующий от большего числа стран ЕС внести свой вклад и разделить бремя кризиса".