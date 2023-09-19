By Euronews

Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что в войне против Украины Россия использует в качестве оружия всё, начиная от продовольствия до энергетики. Он также вновь обвинил Москву в похищениях украинских детей.

Россия использует в войне с Украиной всё, что может, от продовольствия и энергетики до похищений детей, заявил украинский президент, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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"За эти преступления Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, но время идет. Мы пытаемся вернуть их назад. В России их учат ненавидеть Украину", - подчеркнул в своей речи украинский лидер.

Связи детей, вывезенных в Россию, с их семьями разорваны. Это явный геноцид Владимир Зеленский президент Украины

Кроме того Зеленский отметил, что Россия не имеет права на обладание ядерным оружием и превращает чужие АЭС в "грязные бомбы".

Продовольственный кризис Кремль использует, чтобы оказывать давление на другие страны для признания оккупированных украинских территорий частью России.

"Каждое десятилетие Россия начинает новую войну: части Молдовы и Грузии остаются оккупированными, она превратила в руины Сирию, почти полностью поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии", - напомнил Зеленский.

Речь на Генассамблее ООН Владимир Зеленский произнес на английском языке Seth Wenig/AP

Каждое десятилетие Россия начинает новую войну... Она превратила в руины Сирию, угрожает Казахстану и странам Балтии. Владимир Зеленский президент Украины

"В прошлом году я представил контуры украинской формулы мира на Генассамблее ООН. Позже в Индонезии я представил полную формулу. Ее поддержали более 140 стран и международных организаций. Украинская формула мира становится глобальной. Ее пункты позволят повсеместно прекратить применение оружия, которое РФ использовала против Украины", - отметил Зеленский, напомнив, что готовится Глобальный саммит мира.

Свою речь на Генассамблее ООН президент Украины произнес на английском языке.

Визит Зеленского в США: из аэропорта - в больницу

Прибыв в США глава Украины отправился прямо из аэропорта к украинским военнослужащим, которые проходят в Соединенных Штатах лечение и реабилитацию.

Перед выступлением в ГА ООН Владимир Зеленский заявил о необходимости "вернуть полную силу" Уставу ООН, отметил, что ключевым принципом этого документа является территориальная целостность государств. По его словам, необходимо расширять возможности всемирной организации "останавливать и предотвращать агрессии”.

Зеленский призвал исключить Россию из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН.

После выступления на Генассамблее Владимир Зеленский проведет несколько встреч в США, частности с американским президентом Джо Байденом, лидерами обеих палат Конгресса и высокопоставленными военными.

Как сообщали украинские СМИ, у Владимира Зеленского в Нью-Йорке две главные цели: заручиться поддержкой предложенной им формулы мира, которая будет обсуждаться на Генассамблее завтра, и найти решение, как обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

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Это второй визит Зеленского в США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В предыдущий раз украинский президент посетил Соединенные Штаты в декабре прошлого года.