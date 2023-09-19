Германия сдерживает темпы роста европейского рынка

В последнем обновлении прогнозов для ведущих экономик, опубликованном во вторник, Организация экономического развития (ОЭСР) повысила прогноз мирового роста до 3,0% в 2023 году по сравнению с 2,7%, прогнозировавшимися ранее.

Устойчивая инфляция и высокие процентные ставки ухудшают перспективы экономического роста в Европе, особенно в Германии. Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала свои промежуточные прогнозы на оставшуюся часть 2023 года и 2024 год.

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Зона евро сохраняет курс на скромный рост в 0,6% в 2023 году, но его сдерживает замедление промышленного производства в Германии.

Клэр Ломбарделли, главный экономист ОЭСР:

"В глобальном масштабе перспективы производства выглядят слабыми. И хотя перспективы сферы услуг по-прежнему позитивны, с мая они ухудшились. Мы видим большие различия между странами. Перспективы в США более сильные, чем в Европе, и в обеих областях теперь ожидается меньшая активность компаний, чем шесть месяцев назад".

Среди основных экономик еврозоны существуют значительные расхождения. В то время как в Германии прогнозируется снижение темпов роста на 0,2% - в Испании он вырастет на 2,3%, а во Франции и Италии ожидается небольшой рост.

Падение цен на энергоносители стимулирует экономический рост во всем мире: США и некоторые развивающиеся страны в 2023 году покажут хорошие результаты. Но ожидается, что застойная экономика Китая будет ограничивать рост во всем мире в следующем году.