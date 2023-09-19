Танки M1 Abrams будут переданы Киеву "в ближайшее время"

By Euronews

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что Украина получит танки M1 Abrams в ближайшее время, отметив, что российская агрессия "выходит далеко за пределы поля боя". В заседании в формате "Рамштайн" впервые принял участие новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

Танки Abrams M1, обещанные Соединенными Штатами Украине, будут переданы Киеву раньше, чем ожидалось.

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Такое обещание дал министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии, не назвав при этом конкретных сроков.

В заседании контактной группы впервые принял участие Рустем Умеров в статусе нового министра обороны Украины.

"Танки M1 Abrams, которые Соединенные Штаты ранее обязались поставить Украине, скоро прибудут на ее территорию. Сейчас, чем больше Россия затягивает войну, тем более вопиющей становится ее жестокость. Российская агрессия выходит далеко за пределы поля боя", - сказал Остин.

В контактную группу входят более 50 стран-союзниц Украины. С начала полномасштабного вторжения России США и другие западные партнеры предоставили Киеву помощь на десятки миллиардов долларов.

В ходе сегодняшнего заседания глава минобороны Дании пообещал передать Украине еще 45 танков: тридцать "Леопардов" и пятнадцать танков Т-72.