Киев созывает международный форум по производству оружия

By Euronews

86 компаний из более чем 20 стран примут участие в Международном форуме оборонной индустрии в Украине этой осенью.

Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

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Цель мероприятия: наладить производства оружия и боеприпасов в Украине, обеспечив её современными технологиями для "надёжной защиты от любой формы агрессии".

Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО:

"Мы отдаём оружие и тут же заказываем новое. В этом процессе нет баланса. И я призываю ведущих игроков отрасли, правительства к активному обсуждению этого вопроса, так как необходимо понимать всю его срочность".

Тема поставок и производства оружия становится все более актуальной: продолжающееся четвёртый месяц контрнаступление ВСУ требует огромного количества боеприпасов.

В субботу глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что объёмы вооружений, идущих на военную помощь Украине, "превышают производственные возможности" альянса. Адмирал подчеркнул, что военная промышленность во многих странах-члены НАТО не отличается большими масштабами. И они вынуждены балансировать между необходимостью помогать Киеву и сохранять эффективность своей собственной обороны.

Но это не повод для того, чтобы ограничивать или вовсе прекращать поставки Украине, отметил глава военного комитета НАТО, призвав власти стран и оружейные предприятия найти совместное решение.