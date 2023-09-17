Власти объявили о начале расследования причин обрушения плотин в Дерне

Мэр города признал, что плотины не обслуживались на протяжении десятилетий. Их обрушение и последовавшее за ним наводнение унесло жизни тысяч людей.

Ливийские власти объявили о начале расследования причин обрушения двух плотин, которое привело к катастрофическому наводнению и гибели тысяч людей в городе Дерна.

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По словам генпрокурора, идёт проверка действий нынешней городской администрации и правительства предыдущего созыва на предмет целевого расходования средств. Для дачи показаний в прокуратуру вызвали сотрудников министерства водных ресурсов, руководства и компаний, осуществлявших техобслуживание плотин.

Известно, что их построила в 1970-х годах югославская компания в соответствии с требованиями безопасности. Мэр города признал, что сооружения не обслуживались должным образом с 2002 года. Бомбардировки НАТО и последовавшая за ними гражданская война только усугубили ситуацию.

В последние годы местные эксперты выражали серьёзную обеспокоенность по поводу плотин, указывая на необходимость их срочного ремонта.

Ранее на этой неделе в ООН заявили, что трагедию можно было предотвратить. Если бы в Ливии действовала адекватная система предупреждения об экстремальных погодных явлениях, то население успели бы эвакуировать, подчеркивают в организации.

Впрочем, некоторые климатологи указывают на тот факт, что количество осадков в этом районе было настолько выше нормы, что плотины, даже будучи в идеальном состоянии, могли не справиться с такой нагрузкой.

На сегодня, подтверждена гибель более 11 тысяч человек. Тела многих из них обнаружили в месиве грязи и обломков рухнувших зданий. Огромное число людей унесло потоками воды в море, позже их трупы выбросило на берег. Около 10 тысяч человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Их ищут поисковые бригады Ливии и иностранные спасатели.

Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается.

**Ян Фридез, глава делегации МККК в Ливии:

**_"Существует риск заражения болезнями, передающимися через воду. Этот риск не связан с трупами, которые могут находиться на улицах. Но могут возникнуть вспышки других заболеваний, например, холеры"._

Как местные, так и международные организации предупреждают о возможных эпидемиях. Ранее на этой неделе власти распорядились изолировать пострадавший район, чтобы сдержать возможные вспышки заболеваний. Несмотря на это, тысячи жителей Дерны бежали из разрушенного города в другие регионы.