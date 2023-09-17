Сухогрузы пришли по временному коридору

By Euronews

Два сухогруза пришли в порт Черноморска по временному коридору для торговых судов в Черном море за зерном для стран Азии и Африки

В порт Черноморска в Одесской области по временному коридору в Черном море прибыли два сухогруза для транспортировки 20 тысяч тонн зерна в страны Азии и Африки, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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О создании временных коридоров в Черном море для вывоза продовольствия Украина объявила 10 августа, отметив при этом, что на маршруте сохраняется угроза со стороны российской армии.

Россия заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы 17 июля, обосновав это несоблюдением договоренностей.

После этого в Минобороны РФ заявили, что будут рассматривать идущие в украинские порты торговые корабли как военные цели, а российская армия начала регулярно обстреливать украинские порты, уничтожая инфраструктуру.

В воскресенье представитель Воздушных сил Украины сообщил об очередной ночной атаке, главной целью которой были объекты в Одесской области. Россияне выпустили 10 крылатых ракет и шесть беспилотников иранского производства. Шесть ракет и все беспилотники были сбиты.

В Минобороны РФ 17 сентября заявили, что Украина в ночь на воскресенье атаковала с помощью беспилотников объекты на территории России и в аннексированном Крыму.