Годовщина гибели Махсы Амини: военные и полиция на улицах городов

Иранские власти опасаются новых волнений в годовщину начала крупнейших за последние годы протестов в стране. Улицы патрулируют усиленные наряды полиции и военные.

Полиция и военные патрулируют улицы городов Ирана в день годовщины гибели Махсы Амини. Власти опасаются повторения произошедшего год назад, когда страну город за городом, провинцию за провинцией начали охватывать самые масштабные протесты последних лет под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода!".

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Чтобы не допустить проведения поминальных церемоний, семью девушки удерживают дома, сообщают СМИ. Все главные дороги, ведущие к месту захоронения Махсы, в Саккезе, провинции Курдистан, перекрыты. Власти распорядились спустить воду с местного водоёма, чтобы сделать непроходимой местность вокруг кладбища.

16 сентября прошлого года 22-летнюю девушку задержала полиция нравов за "неправильное ношение хиджаба". Через некоторое время её доставили в больницу в коме, где она скончалась. В органах заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Родные Махсы, опираясь на свидетельства очевидцев, утверждают, что её избивали силовики.

За новостью о гибели девушки последовали манифестации, которые вылились в целое протестное движение. Для борьбы с ним власти усилили репрессии. По данным организации Human Rights Watch, были убиты свыше 550 человек. 68 из них - дети, и 49 - женщины. Более 22 тысяч были задержаны. Несколько манифестантов казнили.

В годовшину начала протестов "Женщина, жизнь, свобода!", президент США Джо Байден, а также представители Евросоюза объявили о расширении санкционного списка из иранских чиновников и представителей силовых структур, которых считают причастными к гибели Махсы, усилению цензуры, нарушениям прав манифестантов и расправам с ними.