"Женщина, жизнь, свобода": годовщина протестов в Иране

By Euronews

Год назавд в Иране начались протесты против теократического режима. Толчком стала смерть Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Режим жестоко расправился с манифестантами. В преддверии годовщины гибели Махсы Амини власти усилили присутствие полиции на улицах.

О том, что в Иране происходит нечто значительное, мир узнал из социальных сетей. Возмущенные женщины выходили на улицы и сжигали хиджабы в знак неповиновения теократическому режиму. Толчком к протестам стала смерть Махсы Амини. Молодая женщина умерла после задержания полицией нравов за "неподобающее ношение хиджаба".

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Произошедшее вызвало социальный взрыв. Акции, начавшиеся 16 сентября и распространились по всей стране. Власти отреагировали на вызов ограничением доступа к интернету и социальным сетям.

Иранские власти обвинил США, Израиль и их агентов в разжигании протестов. Запад ужесточил санкции в отношении Исламской Республики.

Режим же продемонстрировал силу, собрав в Тегеране десятки тысяч людей на акции в защиту обязательного ношения хиджаба.

Однако протестное движение приобретало все больший размах. Лозунг "Женщина, жизнь, свобода" стал звучать во всех уголках страны. Режим стремился силой заставить людей замолчать. По данным правозащитных организаций за время протестов были убиты около 600 человек. Порядка 20 тысяч арестованы. Некоторых протестующих казнили.

В течение нескольких месяцев из Ирана поступали сообщения об отравлении газом школьниц и студенток. Многие высказывали предположение, что эти атаки – тактика запугивания, с целью вынудить родителей не отправлять дочерей в школы.

В феврале иранские власти объявили об амнистии заключенных, готовых покаяться.

Протесты стали стихать после того, как власти начали казнить демонстрантов. Режим инициировали ужесточение наказаний за нарушение закона об обязательном ношении хиджаба. Несмотря на это многие женщины продолжают сопротивление.

В преддверии годовщины смерты Махсы Амини правительство удвоило присутствие полиции на улицах, чтобы предотвратить возобновление протестов.