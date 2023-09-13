Польские фермеры надеются, что Варшава продлит запрет на импорт украинского зерна

By Magdalena Chodownik

Власти Польши обещают сохранить эмбарго на импорт украинского зерна, так как этот вопрос в последние несколько месяцев стал весьма болезненным для местных производителей сельхозпродукции.

15 сентября заканчивается действие европейского запрета на беспошлинный импорт украинского зерна.

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Польша выступает против снятия ограничений, опасаясь недовольства местных фермеров.

Кроме того в правящей партии рассчитывают на голоса аграриев на парламентских выборах, которые пройдут в стране в следующем месяце.

"Сегодня идет борьба за то, будет ли снято эмбарго на украинское зерно 15 сентября. Они могут говорить что угодно, Европейская комиссия и наше правительство. Мы знаем, что украинское зерно продолжает поступать, например, для технических целей. Разница в цене составляет до 200-300 злотых за тонну. В Польше осталось слишком много украинского зерна, поэтому ситуация у нас с финансами плохая", - объясняет фермер Анджей Соболевский.

Польское правительство обещает, что не допустит украинское зерно на внутренний рынок до конца года, даже если при этом придется пойти против воли Брюсселя...

"К счастью, это не проблема польских фермеров, это проблема в отношениях между польским государством и Европейской комиссией. Польским фермерам ничего не угрожает, потому что если ЕС не введет это продление запрета, то это сделает польское государство", - обещает представитель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий.

Сейчас Польша осуществляет транзит украинского зерна, однако фермеры утверждают, что мощностей портов не хватает для организации перевозки продукции без задержек. Производители считают, что зерно скапливается в портах и подолгу ожидает погрузки на суда. Представители Гданьского порта это отрицают...

"В свое время мы начали подготовку и совершенствование нашей инфраструктуры. Мы подготовили дополнительные площадки для стоянки автотранспорта. Операторы заявляют, что у них еще есть резерв мощностей - всего 300 тысяч тонн в месяц", - уверяет представитель администрации гданьского портаКамил Таршевский.

После нескольких трудных лет фермеры больше не верят обещаниям, опасаясь, что сразу после выборов 15 октября о них забудут.

"То, что власти говорят перед выборами, мы, фермеры, рассматриваем как год чудес. Чудесно, что они могут нам все пообещать и за все доплатить. Но мы этого не хотим. Мы не хотим централизации и манипулирования ценами, а также продуктами питания", - говорит Анджей Соболевский.

Соболевский не знает, когда и по какой цене он продаст своё зерно, а между тем ему уже необходимо инвестировать в производство на следующий год.

К сожалению, даже еще один 3-месячный запрет не является долгосрочным решением проблем как польских, так и украинских фермеров.