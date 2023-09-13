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Срочная новость. Жертвами наводнения в Ливии стали более 5100 человек

Жертвами наводнения в Ливии стали более 5100 человек
Авторское право Jamal Alkomaty/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Власти Ливии сообщили, что из-за катастрофического наводнения в стране погибли свыше 5100 человек

Ливийские органы здравоохранения подтвердили гибель более 5100 человек в результате катастрофического наводнения.

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Их тела обнаружены в ливийском портовом городе Дерна.

Команды добровольцев, в частности представители организации Красный Полумесяц, работают круглосуточно с вечера воскресенья. 

Из-за прорыва двух дамб смыло целые кварталы города с населением более 120 тысяч. Пропавшими без вести объявлены десять тысяч. 

Эти спутниковые снимки, сделанные до и после удара стихии, помогают понять масштабы бедствия в Дерне. 

По данным Международной организации по миграции, по меньшей мере 30 тысяч человек остались без крыши над головой. 

Жителям города самим приходится заниматься похоронами погибших. Сообщается, что менее половины тел, обнаруженных в Дерне, преданы земле.

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