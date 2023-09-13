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Застрявшие во фьорде: снять с мели круизный лайнер во время прилива не удалось

Снять лайнер с мели во время прилива не удалось
Снять лайнер с мели во время прилива не удалось Авторское право Sirius / Joint Arctic Command
By Михаил Саленков
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Ситуация сложная, но опасности для жизни экипажа и пассажиров нет. Крупных айсбергов поблизости не замечено.

Круизный лайнер, на борту которого находятся более 200 пассажиров и членов экипажа, застрял в одном из фьордов Гренландии.

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Судно село на мель в понедельник во время путешествия по гренландскому национальному парку Альпефьорд.

Надежда на прилив не оправдалась: снять с мели Ocean Explorer не получилось. На помощь лайнеру отправился патрульный корабль ВМС Дании.

Австралийская компания – оператор круиза заявила, что непосредственной опасности для самого судна, его пассажиров и окружающей среды нет. Лайнер не получил серьезных повреждений.

Судя по спутниковым снимкам и видеокадрам с места аварии, крупные айсберги лайнеру не угрожают.

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