Застрявшие во фьорде: снять с мели круизный лайнер во время прилива не удалось

Ситуация сложная, но опасности для жизни экипажа и пассажиров нет. Крупных айсбергов поблизости не замечено.

Круизный лайнер, на борту которого находятся более 200 пассажиров и членов экипажа, застрял в одном из фьордов Гренландии.

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Судно село на мель в понедельник во время путешествия по гренландскому национальному парку Альпефьорд.

Надежда на прилив не оправдалась: снять с мели Ocean Explorer не получилось. На помощь лайнеру отправился патрульный корабль ВМС Дании.

Австралийская компания – оператор круиза заявила, что непосредственной опасности для самого судна, его пассажиров и окружающей среды нет. Лайнер не получил серьезных повреждений.

Судя по спутниковым снимкам и видеокадрам с места аварии, крупные айсберги лайнеру не угрожают.