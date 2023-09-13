Застрявшие во фьорде: снять с мели круизный лайнер во время прилива не удалось

Ситуация сложная, но опасности для жизни экипажа и пассажиров нет. Крупных айсбергов поблизости не замечено.
Круизный лайнер, на борту которого находятся более 200 пассажиров и членов экипажа, застрял в одном из фьордов Гренландии.
Судно село на мель в понедельник во время путешествия по гренландскому национальному парку Альпефьорд.
Надежда на прилив не оправдалась: снять с мели Ocean Explorer не получилось. На помощь лайнеру отправился патрульный корабль ВМС Дании.
Австралийская компания – оператор круиза заявила, что непосредственной опасности для самого судна, его пассажиров и окружающей среды нет. Лайнер не получил серьезных повреждений.
Судя по спутниковым снимкам и видеокадрам с места аварии, крупные айсберги лайнеру не угрожают.