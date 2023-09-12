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Марию Рессу оправдали по последнему из пяти пунктов обвинения в уклонении от уплаты налогов

Мария Ресса
Мария Ресса Авторское право Aaron Favila/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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"Факты побеждают, правда побеждает, справедливость побеждает", — заявила журналистам лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса. Ее оправдали по последнему из пяти пунктов обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса оправдана по последнему из пяти пунктов обвинения в уклонении от уплаты налогов. В январе этого года она была оправдана по четырем пунктам.

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По словам Рессы предъявленные обвинения были политически мотивированными и судьи действовали по указанию бывшего президента Родриго Дутерте.

Ресса и ее организация резко критиковали жестокие меры Дутерте по борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, в результате которых были убиты тысячи подозреваемых в торговле наркотиками.  

Мария Ресса также подала апелляцию в Верховный суд против осуждения за клевету. 

Мария Ресса стала лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году, разделив ее с российским журналистом Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".

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