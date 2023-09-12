Мощное наводнение в Ливии: число жертв превысило три тысячи

By Euronews

Масштабы бедствия от наводнений в Ливии сопоставимы с последствиями землетрясения в Марокко. Об этом заявили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Страна нуждается в международной помощи.

В Ливии число пропавших без вести в результате наводнения достигло десяти тысяч. Об этом заявили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

РЕКЛАМА

По данным ливийских властей, стихия унесла жизни более 3000 человек. Однако есть опасения, что по мере проведения поисково-спасательных работ, число жертв природной катастрофы будет расти.

Тамер Рамадан, представитель МФОКК и КП:"Проблемы самые разные. Речь идет о доступе к базовым медицинским учреждениям или медицинским услугам, обеспечении жильем, продовольствием и продуктами питания, оказании первой медицинской помощи, социальной поддержки и восстановлении семейных связей и, наконец, что не менее важно обращении с телами погибших".

Дера, Ливия AP/AP

Причиной наводнений стали проливные дожди, которые принес шторм "Даниэль". На северо-востоке Ливии потоки воды разрушили защитные сооружения. Затопленными оказались города и поселки.

Город Дерна оказался в числе наиболее пострадавших населенных пунктов. Красный Полумесяц обратился за международной помощью и заявил, что масштабы бедствия сопоставимы с землетрясением в Марокко.