Собаки-сёрфингисты собрали деньги для НПО

Более 50 собак продемонстрировали свои навыки сёрфинга на пляже Ранчо Санта Фе в Калифорнии.

Собаки и их хозяева приняли участие в 18-м турнире Surf Dog Surf-a-Thon для того, чтобы помочь Центру помощь брошенным домашним животным им. Хелен Вудворд собрать средства для своих программ.

По словам представительницы НПО Джессики Герке, "с тех пор, как серфингисты стали приводить своих псов на пляж, четвероногие освоили этот вид спорта, запрыгивая на доски, чтобы быть рядом со своими хозяевами".

В этом году лауреатами конкурса "Лучшая собака на доске" стали Шугар (1-е место), Делайла (2-е место) и Гиннес (3-е место).