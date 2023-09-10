Фильм "Бедные-несчастные" завоевал "Золотого льва"

Необычная стимпанк комедия – потенциальный фаворит кинопремий этого года.

Чествованием греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса завершился 80-й Венецианский кинофестиваль. Его стимпанк-комедия «Бедные-несчастные» признана лучшим фильмом года.

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Этот фильм называют возможно самой необычной картиной года. Главная героиня – женщина, которую после суицида оживили пересадкой мозга её нерождённого ребёнка.

Кинолента, снятая по одноименному роману, стала одним из первых фаворитов в этом году на Лидо, как и «Зеленая граница» Агнешки Холланд, душераздирающая драма об иммиграции, получившая специальный приз жюри.

«Зелёная граница» – фильм о миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Главные герои – семья сирийских беженцев и одинокая учительница английского языка из Афганистана.

Поскольку фестиваль имеет репутацию законодателя мод, открывающего сезон кинопремий, можно ожидать, что «Бедные-несчастные» и «Зелёная граница» станут фаворитами «Оскара» в этом году.