Спасательные операции и траур после землетрясения

Власти Марокко согласились принять помощь ряда стран. Работа спасателей сопряжена с большими трудностями из-за рельефа местности.

В Марокко набирают темп спасательные операции, чтобы найти выживших после мощного землетрясения. Работа спасателей сопряжена с большими трудноcтями: некоторые деревни расположены высоко в горах и изолированы, необходимо расчистить дороги для машин скорой помощи и поисковых групп. Многие люди в пострадавшем регионе все еще находятся под завалами, а их деревни практически уничтожены.

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По всей стране проходят похороны. Жертвами удара стихии стали, по последним данным, 2122 человека. В стране объявлен трехдневный траур. Ранения получили около 2500 человек. Многие находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент власти Марокко согласились принять помощь Испании, Великобритании, Катара и ОАЭ.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,9 находился в район Игиль в провинции Эль-Хауз в 80 км к юго-западу от Марракеша.

По данным ВОЗ, природная катастрофа затронула 300 тысяч жителей Марокко.