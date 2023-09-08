Генсекретарь ООН призвал страны "Большой двадцатки" объединиться ради общего блага

By Euronews

В Нью-Дели в эти выходные проходит саммит C20. Участники обсудят проблему нехватки продовольствия, войну в Украине, и вопросы, связанные с изменением климата.

Нью-Дели, где в эти выходные стартует саммит большой двадцатки, встречает лидеров самых влиятельных стран мира. Президент США Джо Байден, прибыв в Индию, тут же направился на переговоры с премьером Нарендрой Моди.

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Участники саммита обсудят проблему нехватки продовольствия, войну в Украине, и вопросы, связанные с изменением климата.

Антониу Гутерриш, генсекретарь ООН:"Если мы действительно являемся глобальной семьей, то сегодня мы выглядим как довольно неблагополучная семья. Растут разногласия, возрастает напряженность, подрывается доверие. Все это вместе взятое порождает призрак раздробленности и, в конечном счете, конфронтации".

Смогут ли участники саммита выработать полноценное консенсусное коммюнике, вопрос. Слишком много разногласий по ключевым темам.

В Нью-Дели не прибыли лидеры Китая и России. Официально о причине отсутствия Си Цзиньпина не заявлялось. Что касается Путина, в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях, совершённых в Украине.