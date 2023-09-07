Болгария: жертвами наводнения стали четыре человека

By Euronews

Вышедшие из берегов реки уносили в море всё на своём пути. Более 1000 человек оказались в бедственном положении. Правительство обещает пострадавшим финансовую помощь

В результате наводнений на южном побережье Болгарии погибли четыре человека. Всех их унесло в море. Люди до сих пор не могут отойти от случившегося.

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— Было много испуганных людей, в кемпинге была женщина с маленькими детьми, она сказала, что в самом караване вода была по пояс и ей пришлось держать детей на весу. Их забрали в наш отель, потому что им некуда было идти.

— Всю ночь в ресторане мы организовывали пункт сбора - кто что мог спасти, багаж, детей, одеяла, мы были похожи на лагерь для беженцев.

Проливные дожди обрушились на регион, затопив две плотины, потоки воды сносили мосты и спровоцировали сход оползней.

Более 1000 человек оказались в затруднительном положении.

Тем временем в настоящее время прерванное движение транспорта уже восстановлено.

_"Если бы мы спали, мы бы все оказались в море. Мы сидели в купальниках, в трусах, голые. _А сейчас мы пытаемся все спасти, документы. Мы Мистер Никто", — говорит одна из пострадавших.

В течение 2 месяцев пострадавшие от наводнения в прибрежных районах должны получить финансовую помощь, об этом объявил премьер-министр.

За поврежденные дома и помещения, в которых проживают люди, выдается до 1512 левов. Есть еще одна сумма - до 2500 левов за поврежденную бытовую технику. Это до 2500 евро за ущерб, нанесенный зданиям, в которых необходимо восстановить нормальную жизнь Николай Денков премьер-министр Болгарии

В настоящее время Болгарский Красный Крест обеспечивает пострадавших консервами и питьевой водой.

Виолета Радева, глава болгарского Красного Креста:

— Эвакуированные люди были размещены в частных гостиницах, а в небольших населенных пунктах, таких как Кости, мэры сумели обеспечить материально-техническое снабжение и поддержку попавших в беду семей.

"У нас есть психологи со всей страны, профессиональная команда психологов, готовых приехать на место, обученных работать в такой ситуации", — добавляет работник БКК.

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Ущерб после катастрофы еще предстоит оценить, но, по всей вероятности, он будет исчисляться десятками миллионов левов.