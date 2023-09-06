Рекордные наводнения на юго-востоке Европы

By Euronews

В Болгарии, Турции и Греции есть жертвы

На Грецию, не успевшую оправиться после лесных пожаров, обрушились проливные дожди и наводнения. По меньшей мере два человека погибли, ещё один числится пропавшим без вести. Десятки людей оказались в ловушке в затопленном портовом городе Волос. Их пришлось срочно эвакуировать. Бо́льшая часть города остаётся без электричества и водоснабжения.

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В болгарском Цареве число жертв стихии возросло до трёх. Город завален обломками и мусором из-за вышедшей из берегов речки, транспортное сообщение нарушено, спасатели возводят понтонный мост, по которому можно будет эвакуировать пострадавших и привозить гуманитарную помощь.

Та же ситуация — в европейской части Турции. По меньшей мере шесть человек погибли и еще двое числятся пропавшими без вести из-за наводнений, около 30 получили ранения. В районе Стамбула выпала трёхмесячная норма осадков всего за пару часов. Затоплены тысячи домов, несколько станций метро и больница.