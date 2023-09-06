Власти Бирмингема объявили о банкротстве

By Euronews

В Бирмингеме, одном из крупнейших городов Соединенного Королевства, заявили о финансовых проблемах. Дефицит городского бюджета составил 87 миллионов фунтов стерлингов.

Городской совет Бирмингема в Великобритании объявил о банкротстве. Дефицит бюджета оценивается в 87 миллионов фунтов стерлингов.

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Такая ситуация сложилась, в том числе из-за выплат компенсаций по делу о нарушении правил равной оплаты труда сотрудникам женщинам и мужчинам, а также расходов на устранение проблем, связанных с информационными технологиями.

В рамках объявленной процедуры банкротства городские власти заморозили все новые расходы, за исключением трат на поддержку уязвимых граждан и оказание обязательных услуг.