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Женскую сборную Испании по футболу возглавит Монтсе Томе

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Архив Авторское право Abbie Parr/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Смена главного тренера после громкого скандала: впервые женскую сборную Испании по футболу возглавит женщина.

Монтсе Томе стала первой женщиной, возглавившей женскую сборную Испании по футболу. Томе 41 год. Она входила в тренерский штаб национальной команды.

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Ранее Королевская испанская федерация футбола объявила об отставке Хорхе Вильды. Именно он привел команду к победе на чемпионате мира. Однако Вильда вызвал недовольство тем, что поддержал попавшего в громкий скандал Луиса Рубеалиса - президента испанской футбольной федерации.

На церемонии награждения победительниц Рубиалес поцеловал без согласия футболистку Дженнифер Эрмосо. ФИФА отстранлиа Рубиалеса от должности.

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