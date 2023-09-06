Владельцы взорвавшейся в Румынии АЗС предстали перед судом

By Euronews

Спустя десять дней после трагедии на автозаправочной станции под Бухарестом обвиняемые в инциденте владельцы АЗС предстали перед судом.

В Румынии состоялось судебное заседание по делу о взрывах на автозаправочной станции в городе Креведия к северу от Бухареста. Перед судом предстали двое владельцев АЗС. Их арестовали во вторник по обвинению в умышленном уничтожении имущества, повлекшем за собой катастрофу.

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По версии следствия, станция работала без лицензии. Инцидент обернувшийся трагедией произошел 26 августа.

В результате взрывов на станции погибли пять человек, более 50 получили ранения. Среди них - полицейские и пожарные. Свыше трех тысяч были эвакуированы.

После этого случая власти Румынии анонсировали проверку всех автозаправочных станций страны.