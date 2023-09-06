Европейской конвенции по правам человека исполняется 70 лет. Что она сделала для нас?

По словам Генерального секретаря Совета Европы, сотни миллионов европейцев ежедневно пользуются преимуществами конвенции, иногда даже не подозревая об этом.

В воскресенье исполняется 70 лет со дня принятия Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

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Этот знаковый международный договор, защищающий права человека и основные свободы в Европе, вступил в силу 3 сентября 1953 года.

В настоящее время ЕКПЧ, созданная Советом Европы, независимой от Европейского Союза организацией, подписали 46 государств - от Исландии до Азербайджана.

Какое влияние оказала ЕКПЧ на Европу?

"Сотни миллионов людей... воспользовались защитой конвенции и продолжают пользоваться ею каждый день, иногда даже не подозревая об этом", - заявила в интервью Euronews Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

"Работая вместе с национальными властями после полного опустошения Второй мировой войны, мы использовали конвенцию в качестве основы для построения лучшей Европы, помогая обеспечивать стабильность и безопасность на протяжении семи десятилетий".

ЕКПЧ защищает права каждого гражданина государства, подписавшего конвенцию, и состоит из 19 отдельных статей.

К ним относятся право на справедливое судебное разбирательство, уважение семейной и частной жизни, образование и свободные выборы, а также свобода мысли, слова, собраний и свобода от пыток и рабства.

Совет Европы на своем сайте подробно описывает более 200 случаев влияния ЕКПЧ.

Решения, принятые в прошлом, помогли защитить информаторов, жертв домашнего насилия, людей с накоплениями, окружающую среду, детей, сексуальные меньшинства, религиозные свободы, семьи, СМИ, медицинских работников и многих других.

Однако договор не лишен критики.

В 2016 году бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания должна выйти из ЕСПЧ, утверждая, что он "связывает руки парламенту, ничего не добавляет к нашему процветанию, делает нас менее безопасными, препятствуя депортации опасных иностранных граждан".

"Он ничего не делает для того, чтобы изменить отношение правительств, подобных российскому, к правам человека", - добавила она.

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FILE: A group of Swiss seniors takes their government to the European Court of Human Rights over climate crisis, March 2023 Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP.

Находится ли ЕКПЧ под угрозой?

В последние месяцы правительство Великобритании вновь пригрозило выйти из ЕКПЧ, которая, как оно утверждает, мешает ему проводить весьма противоречивые меры по борьбе с миграцией.

Помимо "тревожных и морально отвратительных" последствий для мигрантов, Мириам Ронзони, профессор политической теории Манчестерского университета, заявила недавно в интервью Euronews, что в случае выхода страны из ЕКПЧ больше всего могут потерять сами граждане Великобритании.

"Правительство и сторонники выхода из ЕСПЧ упорно молчат о том, что большинство дел, поданных в ЕСПЧ, касаются нарушений прав человека, совершенных государствами в отношении своих граждан".

Только две страны когда-либо выходили из договора: Греция, отменившая демократию и установившая хунту в 1969 г. - Афины вернулись в договор после прекращения военного правления в 1974 г. - а Россия была исключена из договора после вторжения на Украину в 2022 г.

"Ужасные события последних 18 месяцев показывают, что может произойти, когда государства отворачиваются от этих ценностей, и как быстро могут быть сведены на нет достижения последних 70 лет", - заявил генеральный секретарь Совета Европы Бурич.

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"Сейчас, как никогда в истории Конвенции, народы Европы нуждаются в том, чтобы наши страны объединились ради системы Конвенции и ее ценностей... на благо всех нас и грядущих поколений".

Британский лидер военного времени Уинстон Черчилль был убежденным сторонником ЕКПЧ, считая, что она играет ключевую роль в защите граждан от жестокого и бесчеловечного обращения со стороны деспотических правительств стран континентальной Европы.

Великобритания была первой страной, подписавшей ЕКПЧ, и британские юристы сыграли важную роль в ее разработке.

Как обеспечивается соблюдение ЕКПЧ?

Соблюдение ЕКПЧ обеспечивается Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) - международным судом, расположенным в Страсбурге (Франция). В нем работают юристы из всех стран, подписавших соглашение.

И в этом случае он независим от Брюсселя.

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Любой человек, считающий, что его права, закрепленные в ЕКПЧ, были нарушены тем или иным государством, может обратиться в суд.

Если судьи ЕСПЧ сочтут, что права человека были нарушены, они могут вынести решение против государства и обязать его выплатить компенсацию.

Кроме того, государство-член ЕСПЧ может обязать принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Однако суд не имеет права отменять национальные решения или аннулировать национальные законы.