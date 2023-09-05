Франция: сотни школьниц пришли на занятия в абайе — несмотря на запрет

By Euronews

В новом учебном году во французских школах запретили носить абайи — длинные платья, в которые часто одеваются женщины в арабских странах. Несмотря на запрет, в понедельник почти 300 школьниц пришли на занятия в них. Девушек отправили домой.

Почти 300 французских школьниц в понедельник пришли на занятия в абайе, несмотря на запрет этого длинного платья в новом учебном году, заявил министр образования Франции Габриэль Атталь. 67 из них отказались переодеться и были отправлены домой.

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Что думают о запрете в самих школах?

"Это традиционное платье, платье, которое носят все девушки — как с вуалью, так и без нее. Поэтому это немного проблематично. Ну что ж, мы вынуждены приспосабливаться", — говорит 15-летняя школьница Яра из Лиона.

"Это ближневосточная мода, вот и всё. Абайя — это одежда, и когда ты ее носишь, считаешь себя принцессой, женщиной с Ближнего Востока. Это даже не религиозная одежда", — добавляет старшая сестра Яры Манель.

"Я думаю, что это такой же наряд, как и любой другой. Можно же надеть длинное платье. Мне это не мешает. Думаю, это не мешает многим людям", — считает 20-летняя Наталия.

Светскость или "лаицизм" — один из главных принципов Французской Республики. Школьники должны понять его значение, настаивают власти.

"Что касается Лионского управления образованием, то еще в июне началась работа по информированию семей о светской направленности школы и о том, что в себе заключает светскость, особенно в отношении демонстрируемых символов", — отметил директор управления образованием в Лионе (DASEN) Жером Бурн Браншю.

Религиозная одежда и другие атрибуты вероисповедания запрещены во французских школах еще с 2004 года. Тем не менее абайя и — тоже запрещенный — мужской костюм камис не считаются религизными нарядами в прямом смысле этого слова, это "скорее мода", подчеркивают во Французском совете мусульманского культа (CFCM). Запрет на их ношение в школах — абсурд и проявление исламофобии, утверждают критики нового закона.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал запрет на абайю и камис. "Мы живем в обществе, где меньшинство, извратив религию, бросает вызов Республике и светскости, — заявил он в интервью. — Школа — бесплатная, светская и обязательная. Это не место для религиозных символов".