Путин обсудит с Эрдоганом возможность возобновления "зерновой сделки"

Турецкий лидер может попытаться лично убедить Владимира Путина вернуться в соглашению о поставках зерна через Чёрное море.

Президент России Владимир Путин примет в Сочи своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Одной из тем переговоров заявлена судьба так называемой зерновой сделки и восстановление коридоров безопасности в Чёрном море для вывоза украинской сельскохозяйственной продукции.

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Москва отказалась продлевать соглашение в июле, обвиняя западные страны в несоблюдении ряда принципиальных для России условий. Кремль, в частности, требует отменить санкции и ограничения, которые мешают российским поставщикам продавать свою сельскохозяйственную продукцию и удобрения.

В преддверии встречи в Сочи Путин заявлял, что Москва готова вернуться к сделке, если её требования будут услышаны. Глава МИД Турции Хакан Фидан называл возобновление соглашения «критическим важным» фактором для международной продовольственной безопасности. Турция призвала Украину и Россию использовать этот вопрос как потенциальную основу для более широких переговоров.