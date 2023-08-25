Турция не видит альтернативы Черноморской зерновой сделке

Глава МИД Турции находится с визитом Киеве, где он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Турция не видит "другого решения", кроме возобновление работы Черноморской зерновой инициативы, заявил в пятницу в Киеве министр иностранных дел Турции, отвергнув возможность рассмотрения Соединенными Штатами другого маршрута.

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"Мы знаем, что ведутся поиски других маршрутов, но мы не видим альтернативного решения первоначальному соглашению из-за рисков", — заявил журналистам глава турецкой дипломатии Хакан Фидан, находящийся с визитом в Киеве.

Глава МИД Турции провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и свои коллегой министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Зеленский сообщил, что на встрече обсуждали "формулу мира" и подготовку Глобального саммита мира, а также риски, связанные с российским блокированием Черноморского зернового коридора.

В середине июля Россия, обвинив стороны в невыполнении условий, вышла из соглашения, которое в течение почти года позволяло миллионам тонн украинского зерна покидать страну по морю, несмотря на войну, развязанную РФ. В последние недели Москва нанесла несколько ударов по портовой инфраструктуре в Одессе и в портах на Дунае.

По итогам встречи с Хаканом Фиданом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил: "У нас здесь подход общий: мы работаем, прилагаем все усилия, чтобы восстановить функционирование этой инициативы".