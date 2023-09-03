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Макс Ферстаппен в десятый раз подряд стал победителем гран-при "Формулы-1"

Макс Ферстаппен стал в десятый раз подряд победителем гран-при "Формулы-1"
Макс Ферстаппен стал в десятый раз подряд победителем гран-при "Формулы-1" Авторское право Luca Bruno/AP Photo
By Андрей Позняков
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Пилот Red Bull Racing финишировал первым на трассе в Монце.

Пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен поставил рекорд, став в десятый раз подряд победителем гран-при на трассе в Монце, Италия. Действующий чемпион мира обошёл таким образом Себастьяна Феттеля, который в сезоне 2013 побеждал девять раз.

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В начале гонки Ферстаппен уверенно удерживал вторую позицию и лишь на 15-м круге смог обойти Карлоса Сайнса из «Феррари». Тот в итоге пришёл пятым.

Вторым после немца финишировал его товарищ по команде Red Bull Racing Серхио Перес. Третьим был Фернандо Алонсо на болиде Aston Martin.

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