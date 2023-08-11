ЕС запретит сбор грибов в Польше?

Один из членов правящей партии Польши утверждает, что ЕС пытается запретить сбор грибов в стране. Это очередной предвыборный трюк или претензии обоснованны?

Польское правительство организовало недавно по всей стране так называемые "семейные пикники", чтобы подтвердить ключевое предвыборное обещание - защищать и развивать традиционные союзы в стране.

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На другом мероприятии заместитель премьер-министра Ярослав Качиньский заявил, что сбор грибов - это "важнейшая свобода" польского народа, которой угрожает ЕС.

"У нас есть такая свобода - мы ходим за грибами. Огромная часть поляков ходит за грибами... Это часть нашей жизни, и мы не позволим отнять у нас эту свободу", - заявил он.

В начале недели Качиньский повторил это утверждение в интервью еженедельнику Sieci, возложив вину за то, что эта свобода якобы находится под угрозой, на политику ЕС и главного оппонента своей партии на предстоящих выборах Дональда Туска.

"Если Туск вернется к власти, он распродаст все... И теперь польские леса перейдут под контроль Брюсселя. Туск был послан сюда, чтобы облегчить им задачу", - продолжил он.

Ярослав Качиньский, председатель партии Права и справедливости Czarek Sokolowski/AP

Бесплатный сбор - спор для всех

Политики, настроенные скептически по отношению к ЕС, часто утверждают, что блок стремится установить произвольные и даже граничащие с нелепостью ограничения на привычную жителям страны деятельность.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон часто повторял подобные утверждения, например, старый фейк о том, что "кривые бананы" запрещены.

СМИ развенчали эти слухи, объяснив, что ЕС просто придумал единую систему классификации бананов в зависимости от их формы, чтобы покупатели знали, что они получают, когда заказывают их.

Что касается грибов, то ЕС поощряет введение ограничений на количество грибов, которые частные лица могут собирать для собственного потребления.

Однако на местах власти стран-членов ЕС проводят свою политику. По данным независимого польского издания Oko Press, польское и чешское законодательство не устанавливает ограничений на количество собираемых грибов. В Чехии это даже считается сродни спорту, а Чешский гидрометеорологический институт публикует карты, на которых указаны наилучшие условия для сбора грибов.

Во Франции и Германии, напротив, установлен лимит в 250 граммов или полную корзину грибов соответственно.

Это сделано для того, чтобы не допустить массового сбора грибов - по несколько килограммов за один раз.

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В Нидерландах люди могут собирать грибы только на своей земле.

В соответствии со статьей 4 Договора о функционировании ЕС, определенные полномочия могут быть разделены между ЕС и странами-членами и касаться внутреннего рынка, транспорта, окружающей среды, сельского хозяйства и рыболовства. Лесное хозяйство в их число не входит.

Даже если Брюссель решит передать ЕС данные полномочия, этот инструмент будет применяться только в том случае, если будет сочтено, что ЕС может справиться с определенным вопросом лучше, чем сама страна.

Важно отметить, что никто не может по своей прихоти продать или взять под контроль польские леса и грибы в них.

Иллюстративное фото Siobhan Starrs/AP

Все дело в тезисах

Тем временем польский журнал Wprost изучил вопрос о том, насколько возросла популярность слова "гриб" после заявлений Качиньского.

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Они отслеживали тенденции в социальных сетях по ключевым словам, которые могли интересовать избирателей, таким как инфляция, война в Украине или имена и фамилии кандидатов.

"Гриб" обошёл всех!

Аналитики в Польше часто отмечают, что правящая партия "Право и справедливость" проводит необычные внутренние опросы и аналитические исследования, когда речь идет о горячих темах или вопросах, способных в одночасье вызвать дискуссию.

Лесные грибы - важный и очень популярный ингредиент блюд польской кухни.