Бум железнодорожного транспорта в Германии

По словам аналитиков, дальнейшему развитию железных дорог в Европе мешают огромные субсидии авиакомпаниям
Эрик с детства любил поезда, собирал макеты железных дорог и работал в магазине моделей. Теперь он — инженер-путеец. Но путешествовать по Европе именно на поездах он предпочитает не только из-за профессии и увлечения.
Эрик Штигеманн, инженер путей сообщения:
«Сиденье в самолёте не такое удобное, и у вас нет места для ног, а в поезде первого класса оно, безусловно, есть. Мне нравятся смотреть на пейзажи за окном. Да и просто комфортнее».
Германия переживает бум популярности железных дорог. Билеты на ночные поезда уже не первый год раскупают заранее. Железнодорожные операторы добавляют всё новые маршруты, растёт количество прямых поездов между Германией и городами по всей Европе. Deutsche Bahn сообщает, что в этом году были зафиксированы рекордные продажи билетов на дальние расстояния.
Кристина Йовановски, Euronews:
«Именно здесь будет проходить один из самых ожидаемых новых маршрутов, Париж — Берлин. Но это не значит, что все ринутся за билетами. Greenpeace сравнил цены на поезд и самолёт по определённым маршрутам. Оказалось, что полёты обходятся дешевле более чем в половине случаев».
У Евросоюза есть планы по значительному расширению железнодорожных перевозок в этом десятилетии. Но пока этому мешают выделяемые авиаперевозчикам колоссальные субсидии, в том числе связанные с коронакризисом.
Аналитики считают сложившуюся ситуацию нелогичной.
Бернхард Книрим, Allianz Pro Schiene:
«Субсидируют обычно тот вид транспорта, которых хотят развивать, а не тот, который хотели бы сократить. Условия не равны, различные виды транспорта не могут по-настоящему конкурировать друг с другом. Именно по этой причине авиаперелёты сейчас такие дешевые».
Несмотря на то, что экологичность и практичность становятся для молодых европейцев всё более важными, фактор цены игнорировать просто не получиться.
Эрик Штигеманн, инженер путей сообщения:
«По сравнению с самолётами это настолько энергоэффективно, что не может не мотивировать. С другой стороны, билеты на поезд так дороги, что я, к сожалению, не могу полностью отказаться от полётов».