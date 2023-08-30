Бум железнодорожного транспорта в Германии

By Euronews

По словам аналитиков, дальнейшему развитию железных дорог в Европе мешают огромные субсидии авиакомпаниям

Эрик с детства любил поезда, собирал макеты железных дорог и работал в магазине моделей. Теперь он — инженер-путеец. Но путешествовать по Европе именно на поездах он предпочитает не только из-за профессии и увлечения.

РЕКЛАМА

Эрик Штигеманн, инженер путей сообщения:

«Сиденье в самолёте не такое удобное, и у вас нет места для ног, а в поезде первого класса оно, безусловно, есть. Мне нравятся смотреть на пейзажи за окном. Да и просто комфортнее».

Германия переживает бум популярности железных дорог. Билеты на ночные поезда уже не первый год раскупают заранее. Железнодорожные операторы добавляют всё новые маршруты, растёт количество прямых поездов между Германией и городами по всей Европе. Deutsche Bahn сообщает, что в этом году были зафиксированы рекордные продажи билетов на дальние расстояния.

Кристина Йовановски, Euronews:

«Именно здесь будет проходить один из самых ожидаемых новых маршрутов, Париж — Берлин. Но это не значит, что все ринутся за билетами. Greenpeace сравнил цены на поезд и самолёт по определённым маршрутам. Оказалось, что полёты обходятся дешевле более чем в половине случаев».

У Евросоюза есть планы по значительному расширению железнодорожных перевозок в этом десятилетии. Но пока этому мешают выделяемые авиаперевозчикам колоссальные субсидии, в том числе связанные с коронакризисом.

Аналитики считают сложившуюся ситуацию нелогичной.

Бернхард Книрим, Allianz Pro Schiene:

«Субсидируют обычно тот вид транспорта, которых хотят развивать, а не тот, который хотели бы сократить. Условия не равны, различные виды транспорта не могут по-настоящему конкурировать друг с другом. Именно по этой причине авиаперелёты сейчас такие дешевые».

Несмотря на то, что экологичность и практичность становятся для молодых европейцев всё более важными, фактор цены игнорировать просто не получиться.

Эрик Штигеманн, инженер путей сообщения:

РЕКЛАМА

«По сравнению с самолётами это настолько энергоэффективно, что не может не мотивировать. С другой стороны, билеты на поезд так дороги, что я, к сожалению, не могу полностью отказаться от полётов».