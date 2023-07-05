Как сделат ь воздух городов чище?

Какие меры могут предпринять города, чтобы сделать воздух чище? Одно из решений - введение зон со сниженным уровнем выбросов.

Копенгаген, Осло и Париж - лучшиt среди 42 городов Европы с точки зрения борьбы с загрязнением воздуха. Соответсвующий список опубликован по инициативе Clean Cities Campaign. Но это не значит, что эти города наименее загрязнены или в них самый свежий воздух. при составлении списка принимались во внимание 4 критерия: общие велосипеды и скутеры, автобусы с нулевым уровнем выбросов, общие электромобили и зарядное оборудование для электромобилей.

Амстердам и Гамбург идут сразу после тройки лидеров, а Гранада, Дублин и район Большого Манчестера находятся в нижней части списка.

Барбара Столл, директор кампании, говорит, что эти показатели важны, но они не дают полной картины:

"Мы считаем, что это очень важные критерии, но это, безусловно, не полная картина. Это альтернативы другим мерам и/или дополнения к другим мерам, которые необходимо реализовать городам - таким, как зоны с низким уровнем выбросов; таким, как зоны с ограниченным движением; таким, как потенциальное взимание платы за пробки; таким, как правила парковки. Так что есть много других вещей, которые города могут сделать, чтобы сделать транспорт чище".

Сокращение или запрещение движения дизельных автомобилей и/или старых бензиновых автомобилей в центре — ещё один способ решения проблемы плохого качества воздуха в городах.

С августа Лондон расширяет свою зону сверхнизких выбросов — ULEZ. Это означает, что водитель любого автомобиля, не соответствующего стандартам ULEZ, должен будет платить ежедневную плату в размере 12,50 фунтов стерлингов — около 14,50 евро — за проезд по столице.

Некоторых это не устраивает, и они оспаривают решение в суде. Тем не менее, по мнению Саймона Биркетта, главы инициативной группы Clean Air in London, расширение зоны принесет пользу не только окружающей среде и климату, но и здоровью людей:

"Зоны с низким уровнем выбросов действительно приносят пользу здоровью - в частности, снижают число госпитализаций, сердечных приступов и инсультов. Таким образом, если мы продолжим идти по этому пути, у нас будут очевидные плюсы для здоровья", - говорит Брикетт. Он также считает, что подобная инициатива должна быть реализована на уровне ЕС:

"В настоящее время Европа пересматривает свои директивы по качеству воздуха. Недавно Комитет по окружающей среде Европейского парламента проголосовал очень положительно, заявив, что хочет привести эти новые законы о качестве воздуха в соответствие с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха".

Исследование 2015 года доказало, что введение зон с низким уровнем выбросов способствовало снижению концентрации диоксида азота, чрезвычайно вредного вещества, а также частиц PM10 с аэродинамическим диаметром менее 10 мкм в мм.