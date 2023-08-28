В Лондоне прошёл Ноттинг-Хиллский карнавал

Тысячи участников и миллионы зрителей собрались в Лондоне на знаменитый Ноттинг-Хиллский карнавал. Он прошёл в 55-й по счёту раз.

Яркие костюмы, зажигательные танцы под музыку оркестров: этот грандиозный праздник афро-карибской культуры был задуман для борьбы с расовой дискриминацией и неравенством ещё в 60-х.

РЕКЛАМА

Случается, что мероприятие сопровождают беспорядки, поэтому к месту его проведения обычно стягивают тысячи правоохранителей.

Двухдневный красочный фестиваль напомнил также о том, что 75 лет назад на британский берег высадились первые трудовые мигранты из стран Карибского бассейна, которых приглашали после Второй мировой войны, чтобы восполнить нехватку рабочей силы. Так появилось поколение "уиндраш" по названию лайнера, который доставлял их в королевство.

Карнавал в Ноттинг-Хилле считается крупнейшим в Европе и вторым после карнавала в Рио-де-Жанейро в мире.