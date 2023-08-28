Власти Румынии проверят все АЗС страны после взрывов под Бухарестом

By Euronews

После взрывов под Бухарестом власти Румынии распорядились проверить все АЗС страны и закрыть те, которые не соответствуют требованиям

Румынская прокуратура начала расследование взрывов на работавшей без лицензии заправочной станции сжиженного газа, в результате которых два человека погибли и 56 получили ранения.

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Инцидент произошел в городе Креведия к северу от Бухареста в минувшую субботу и вызвал масштабные разрушения. Три тысячи человек были эвакуированы.

Большинство раненых составили пожарные, которые прибыли на место аварии после первого взрыва и попали под второй. Несколько человек находятся в критическом состоянии с сильными ожогами.

Пожар начался во время перекачки газа из одной цистерны в другую. Есть предположение, что кто-то по неосторожности мог бросить непотушенную сигарету.

Чтобы помочь раненым, сотни людей выстроились в очереди в пункты сдачи крови.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал взрывы трагедией и сказал, что глубоко опечален произошедшим. Власти распорядились проверить все АЗС в стране и закрыть те, которые не соответствуют требованиям.