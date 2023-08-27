Румыния: смертельные взрывы на автозаправке

By Euronews

В Румынии взорвалась АЗС, которая, по данным местных СМИ, работала без разрешения: один человек погиб, десятки ранены

По меньшей мере один человек погиб в результате двух мощных взрывов и пожара на автозаправочной станции в 30 километрах к северу от столицы Румынии Бухареста.

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Пострадали 57 человек, в том числе 39 пожарных - они прибыли на место аварии после первого взрыва и попали под второй. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, у них обожжено до 80% поверхности тела.

Более 3 тысяч человек были эвакуированы.

По данным местных СМИ, станция работала, несмотря на предписание о закрытии, причина которого не сообщается.