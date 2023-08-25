Аншлаг на ЧМ по лёгкой атлетике в Будапеште

By Euronews

Судя по телевизионным рейтингам, зрительская аудитория этого ЧМ превысит рекорд, установленный на турнире в Лондоне в 2017 году.

На 6-й день чемпионата мира по легкой атлетике спортсмены вышли на улицы Будапешта.

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35-километровая дистанция пролегала по одной из самых красивых улиц венгерской столицы — проспекту Андраши, который местные жители называют будапештскими "елисейскими полями". Финишировали ходоки на площади Героев. Золото и у мужчин, и у женщин завоевали испанские атлеты - Альваро Мартин и Мария Перес.

По словам организаторов, все билеты на вечерние соревнования проданы, и даже утренние билеты доступны только в выходные дни. Состязания не проводятся в дневное время из-за жары.

Судя по телевизионным рейтингам, зрительская аудитория превысит рекорд, установленный чемпионатом мира по легкой атлетике в Лондоне в 2017 году.

На организацию соревнований венгерское правительство выделило 180 миллионов евро.