Будапешт принимает ЧМ по легкой атлетике

Правительство Венгрии выделило на организацию 180 миллионов евро и ожидает, что деньги окупятся.

Чемпионат мира по легкой атлетике в этом году проходит в Венгрии с 19 по 27 августа. В истории страны это самое масштабное международное спортивное событие.

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Организационный комитет гордится тем, что Будапешт в течении недели станет центром внимания спортивного мира.

"Более 2100 спортсменов из более чем 200 стран мира. А если посмотреть на людей, которые приедут сюда поболеть за спортсменов, то их более 50 000 человек из 103 стран. Это событие посмотрят более миллиарда зрителей. Это все цифры, о которых я мог бы рассказывать и дальше, но я думаю, что они являются хорошим показателем масштаба спортивного события, о котором мы говорим", — заявил госсекретарь по вопросам спорта Адам Шмидт.

Стоимость проведения чемпионата мира также огромна. Правительство выделило на организацию 180 миллионов евро и ожидает, что деньги окупятся. А стоимость стадиона составляет около 650 миллионов евро.

"Самое первое мероприятие чемпионата мира начнется чуть ранее 9 часов утра в субботу. Участники стартуют с площади Героев, а вскоре после этого будут вручены первые медали в женской ходьбе на 20 км", — передает из Будапешта корреспондент Euronews Адам Мадьяр.