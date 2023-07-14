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Индия успешно запустила к Луне миссию "Чандраян-3"

Запуск индийской космической миссии "Чандраян-3"
Запуск индийской космической миссии "Чандраян-3" Авторское право AP/AP
 Надежда Дрямина

Задача: совершить посадку на поверхность естественного спутника Земли для проведения исследований.

Индия успешно запустила ракету с миссией  "Чандраян-3", предназначенную для доставки робота-исследователя к южному полюсу Луны.

Миссия, за которой пристально следит Космический центр имени Сатиша Дхавана, продлится 14 земных суток и обойдётся почти в 75 миллионов долларов.

Аппарат должен выйти на окололунную орбиту. Затем - совершить мягкую посадку непосредственно на Луну. Предполагается, что это произойдёт 23-24 августа. Далее оснащённый исследовательским оборудованием луноход должен провести химический анализ поверхности естественногоспутника Земли.

Если всё пройдёт благополучно, Индия станет одной из четырёх стран, которые осуществили высадку на Луну (после России, США и Китая).

Это уже третья подобная миссия для индийской космонавтики.

Предыдущая попытка, предпринятая в 2019 году, не увенчалась успехом. Перед самым спуском на лунную поверхность ракета потеряла связь с Землей.

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