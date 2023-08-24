Жозеп Боррель подлил масла в огонь дискуссии о мачизме, разгоревшейся после "неприемлемого" поцелуя президента Испанской федерации футбола со звездой чемпионата мира Дженни Эрмосо

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель оказался в центре споров вокруг чемпионата мира по футболу среди женщин после его высказываний на испанском телевидении.

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Отмечая победу Испании, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности заявил, что рад тому, что "наши женщины учатся играть в футбол так же хорошо, как и мужчины".

Эти слова возмутили испанцев, поскольку прозвучали в то время, когда "футбольный мачизм" стал частью острых общественных дебатов.

Он также напомнил, что гол Иньесты в финале чемпионата мира 2010 года в ЮАР "сделал Испанию чемпионом", сравнив его с победным голом Ольги Кармоны в воскресенье.

Победа испанок была омрачена скандалом, связанным с тем, что президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес после победного матча в порыве радости поцеловал в губы игрока национальной команды Дженни Эрмосо.

Такие действия вызвали широкое осуждение, а сама футболистка в шутку сказала, что ей поцелуй не понравился, и отказалась встать на защиту спортивного чиновника.

Высказывания Борреля подлили масла в огонь: люди недоумевают, почему чемпионки не могут просто спокойно отпраздновать свою историческую победу.

Однако "отличился" европейский дипломат не впервые. Так, будучи министром иностранных дел Испании, он сделал экскурс в историю США, заявив, что для получения независимости им пришлось "всего-то убить четырех индейцев".