Испанским правым дали шанс

Король Испании поручил лидеру правоцентристской Народной партии сформировать правительство. Гарантий, что ему это удастся, нет.

Король Испании Филипп VI номинировал лидера Народной партии Альберто Нуньесу Фейхоо кандидатом на должность главы будущего правительства. Ему предстоит провести переговоры с потенциальными партнерами по коалиции и пройти процедуру парламентского голосования, дата станет известна в ближайшее время.

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После июльских досрочных выборов страна не смогла сформировать правительство. Находившиеся у власти социалисты выборы проиграли, а пришедшая первой Народная партия не получила достаточной поддержки в парламенте: 136 голосов вместо нужных 176.

Если Фейхоо не удастся сформировать коалицию, то шансы остаться у власти вырастут у нынешнего исполняющего главы правительства социалиста Педро Санчеса.